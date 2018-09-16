"Салават" дома уступил "Нефтехимику"

"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Нефтехимику" (1:3). Дублем в составе гостей отметился Йоонас Няттинен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Няттинен – 3 (Руохомаа, Пуустинен), 25:28 – 0:1. Кугрышев – 4 (бол., Хартикайнен, Умарк), 36:52 – 1:1. Куликов – 2 (Порядин, Галимов), 38:24 – 1:2. Няттинен – 4 (Брынцев), 58:18 – 1:3.
Вратари: Кареев (59:40 – 59:53) – Ежов.
Штраф: 6 – 12.
Броски: 17 (7+7+3) – 28 (12+8+8).
Судьи: Раводин, Щенев.
16 сентября. Уфа. "Уфа-Арена".
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