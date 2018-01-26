Ржепик и Микуш покинули "Слован"

Нападающие "Слована" Михал Ржепик и Юрай Микуш покинули команду, информирует официальный сайт словацкого клуба. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что Ржепик продолжит карьеру в пражской "Спарте", а Микуш – в "Литвинове". Напомним, что оба игрока выступят на Олимпиаде в Пхенчхане за Чехию и Словакию соответственно.

"Слован" намерен расстаться еще с рядом других игроков. Решение о досрочном расторжении контракта должно быть принято не позднее 31 января.

Ржепик в нынешнем сезоне провел 51 матч, в которых набрал 23 (12+11) очка. У Микуша 49 игр в регулярном чемпионате и 13 (7+6) очков.