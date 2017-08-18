Роман Любимов: "Перед ЦСКА стоит задача подготовиться к плей-офф через регулярку"

Нападающий ЦСКА Роман Любимов в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что армейца предстоит долгая работа над отработкой игровых элементов. По словам форварда, перед армейцами стоит задача подготовиться к плей-офф КХЛ через регулярный чемпионат.

- ЦСКА тасует звенья даже в ходе матчей Кубка мэра. До начала сезона вы придете к пониманию, в какой хоккей будете играть? - вопрос Любимову.

- Я считаю, что нет. Нам предстоит долгая работа. Есть задача подготовиться к плей-офф через регулярный чемпионат. И в течение всей регулярку будем оттачивать все элементы.

- Как вы себя чувствуете в условиях этой ротации?

- У нас сейчас все постоянно меняется. В сегодняшнем матче с "Витязем" все несколько раз перевернулось - я успел поиграть и справа, и слева, и в центре. В команде много игроков, ротация будет идти постоянно. Я считаю, что это хорошо. Могу сыграть на любой позиции.

- Сейчас конкуренция в ЦСКА жестче, чем была до вашего отъезда в "Филадельфию"?

- Тогда тоже была широкая обойма игроков, а сейчас заметно усилились. Думаю, это идет только на пользу, когда ты борешься за игровое время в условиях такой конкуренции. Это - здоровая конкуренция. Каждый старается показать, что он может, но и не забывает, что это - командная игра. Никто не тянет одеяло на себя.