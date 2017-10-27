18:36 | Хоккей — КХЛ

Рижское "Динамо" сыграет с минским 20 января на открытом воздухе


Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что его команда проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" на открытом воздухе. Встреча состоится 20 января в Риге.

– Согласно календарю КХЛ, 20 января у нас матч с минским "Динамо". Мы проведем его в Риге на открытом воздухе, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Уже определились с точным местом, но называть его я пока не хочу. Сейчас началась первичная подготовка по рассмотрению вопроса об инфраструктуре.

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http://tass.ru/sport/4683826

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