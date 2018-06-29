Рижское "Динамо" подписало пробные контракты с Павловым и Скворцовым

Рижское "Динамо" в своем официальном Твиттере сообщило о заключении пробных контрактов с двумя хоккеистами. Это форварды сборной Латвии Гунарс Скворцов и Виталий Павлов.

В прошлом сезоне 28-летний Скворцов провел 49 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (3+8) очков, в составе национальной команды он сыграл на трех чемпионатах мира. 29-летний Павлов набрал всего 2 (1+1) очка в 34 играх "регулярки". Также он принял участие в Олимпийских играх-2018.