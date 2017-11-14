23:13 14 ноября | Хоккей — КХЛ

Рижское "Динамо" по буллитам победило "Ладу"


Рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победило "Ладу" - 2:1. Победный бросок исполнил Дэнни Кристо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Лада" (Тольятти) - 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Валуйский - 5 (бол., Белоусов, Дьяков), 13:45 - 0:1. Индрашис - 11 (Столлери, Алишаускас), 21:03 - 1:1.

Победный буллит: Кристо.

Вратари: Калныньш - Красоткин.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 30 (6+10+7+7) - 33 (10+9+10+4).

Судьи: Оскирко, Цыплаков.

14 ноября. Рига. Арена Рига.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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