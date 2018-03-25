Рихард Гюнге: "Францоуз и Демченко – лучшая вратарская бригада, с которой мне приходилось играть"

Нападающий "Трактора" Рихард Гюнге после шестого матча серии плей-офф 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против "Салавата Юлаева"​ (7:1) отметил высокий уровень вратарской линии челябинского клуба. В этом плей-офф Василий Демченко занимате третье место по проценту отраженных бросков (95,3), Павел Францоуз – четвертый (94,7).

– Францоуз и Демченко дают нам уверенность в каждом матче, это лучшая вратарская бригада, с которой мне приходилось играть в жизни, – цитирует "Р-Спорт" Гюнге. – То, что "Салават" уже восемь периодов не может забить нам в равных составах – большая заслуга наших вратарей. Мы сильны именно в игре от обороны, это ни для кого не секрет. С Пашей и Васей мы всегда знаем, что у нас есть шанс на победу, если мы четко сыграем по заданию, они невероятны.