Рене Фазель: "На следующей неделе встречусь с Бэттменом в Хельсинки и обсужу вопрос игр КХЛ - НХЛ"

Президент ИИХФ Рене Фазель после символического вбрасывания перед матчем чемпионата КХЛ "Слован" – СКА в Вене рассказал о перспективах вынесенных матчей КХЛ в Европе и возможных встречах клубов КХЛ с клубами НХЛ.

– Я считаю отличной идеей, что КХЛ стала продвигать себя и свой бренд в Европу, - отметил Фазель. - Есть команда в Хельсинки, но проведение двух игр в Вене, а потом в Швейцарии – это хороший старт.

– Ваше отношение к возможной игре ЦСКА с клубом НХЛ?

– Почему нет? Вы понимаете, что болельщики очень важны, также как и СМИ. Если фанаты смогут увидеть звёзд и хоккей высочайшего уровня, то это хорошая идея.

– Есть шанс увидеть матч победителей КХЛ и НХЛ?

– На следующей неделе я буду в Хельсинки и встречусь там с Гэри Бэттменом, чтобы снова обсудить этот вопрос. Глава профсоюза игроков КХЛ Дональд Фер тоже там будет. Мы много раз пытались найти решение. Может, победитель НХЛ опасается, что в начале следующего сезона он будет немного другой командой. Ситуация отличается от футбола, где играют клубы с разных континентов. Мы не теряем надежду договориться о формате встреч Европа против Северной Америки на клубном уровне. (Михаил Зислис)