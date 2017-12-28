Разин назначен главным тренером "Адмирала"

Руководство "Адмирала" приняло решение назначить на пост главного тренера команды Андрея Разина, информирует официальный сайт дальневосточников. Контракт с 44-летним специалистом заключен на два с половиной года, до окончания сезона-2019/20. Разин уже был представлен команде.

Возглавивший "Адмирал", после отставки Александра Андриевского, Фредрик Стиллман покинул клуб. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. О том, кто войдет в тренерский штаб Андрея Разина будет объявлено позднее.

Напомним, что "Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 45 матчей набрав 45 очков.

"Адмирал" трещит по швам. Выживет ли клуб?//

Возглавит ли Андрей Разин "Адмирал"?