Рамо пройдет медобследование в связи с повреждением

Финский вратарь "Авангарда" Карри Рамо, получивший повреждение в матче за третье место на Кубке губернатора Челябинской области против магнитогорского "Металлурга" (5:0), пройдет медицинский осмотр.

- Ему предстоит медицинский осмотр. Он вынужден был покинуть площадку, так как испытывал боль. Пока ничего конкретного неизвестно", - цитирует главного тренера омской команды Боба Хартли официальный сайт клуба.

Рамо покинул лед 27-й минуте в сопровождении врача и партнера по команде нападающего Сергея Широкова. Место в воротах занял Игорь Бобков.