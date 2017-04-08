Президент "Локомотива" утверждает: Юшкевич и Кудашов останутся в клубе

Дмитрий Юшкевич останется работать в системе "Локомотива", сообщает ТАСС со ссылкой на президента клуба Юрия Яковлева. До ноября прошлого года он трудился в тренерском штабе ярославцев, а с ноября начал работать с молодежной командой.

- Никакой сенсации я не открою: всеми заинтересованными сторонами было принято решение о том, что Дмитрию будет лучше несколько переориентировать свою работу и сосредоточить внимание на ребятах, которые находятся на подходе к основному составу "Локомотива", - сказал Яковлев. - Сейчас вопросам доводки молодых игроков до уровня КХЛ мы уделяем самое пристальное внимание. С Юшкевичем мы остаемся единомышленниками - он продолжает работать в системе клуба.

Также Яковлев сообщил, что главный тренер Алексей Кудашов останется в "Локомотиве". Под его руководством команда добралась до финала Западной конференции.

- Принципиальная договоренность о новом контракте нами достигнута, - сказал президент железнодорожников. - В ближайшее время должны официально подписать все необходимые бумаги. В нашем штабе, помимо Алексея Кудашова, собраны молодые специалисты, которые только зарабатывают свое реноме в российском хоккее. В прошедшем сезоне проделана большая работа, в отдельных элементах мы поменяли приоритеты, в частности по-другому строилась физическая подготовка команды в плей-офф.