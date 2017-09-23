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12:12 | Хоккей — КХЛ

Президент "Барыса": "Время, которое Рыспаев проведет в устькаменогорском "Торпедо", пойдет ему на пользу"


Президент "Барыса" Аскар Шопобаев отметил, что защитник Дамир Рыспаев уже тренируется с устькаменогорским "Торпедо". Шопобаев также добавил, что время, проведенное в составе торпедовцев, пойдет хоккеисту на пользу.

– Рыспаев уже присоединился к "Торпедо" и провел с командой несколько занятий, – цитирует ТАСС Шопобаев. – К счастью, у нас с клубом из Усть-Каменогорска хорошие отношения. Мы надеемся, что время, которое Дамир проведет в "Торпедо", пойдет ему на пользу. Тем более Рыспаев является уроженцем Усть-Каменогорска, в родном городе он получит теплый прием и положительные эмоции.

Напомним, что Рыспаев был бессрочно дисквалифицирован в августе 2016 года за драку с тремя игроками "Куньлуня". Ранее КХЛ разрешила игроку выступать в ВХЛ.

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http://tass.ru/sport/4586693

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