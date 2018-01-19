Председатель совета директоров рижского "Динамо" – о Жердеве: "Всегда хочется дать человеку шанс, если он талантлив"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис подчеркнул, что клуб старается по-философски относиться к талантливым игрокам, поэтому несколько раз давал шанс нападающему Николаю Жердеву. В течение текущего сезона динамовцы трижды подписывали контракт с форвардом.

– Почему вы три раза давали второй шанс Жердеву? – вопрос Савицкису.

– Так ведь он талантливый парень. Ну а как не дать талантливому парню шанс? Всегда хочется дать человеку еще один шанс, если он талантлив. Ну вот мы такие. У некоторых другой подход: один раз провинился – и все. А нам хочется по-философски относиться к талантливым людям. Если бы Жердев думал о себе по-другому в профессиональном плане – был бы другой итог. (Игорь ЕРОНКО)

Он пропил свой талант. Николай Жердев. Реквием