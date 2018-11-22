"Пора домой". Хоккейное "Динамо" ждет открытия арены в Петровском парке

"Динамо" ожидает открытия многофункционального центрального стадиона имени Льва Яшина. Этот комплекс будет включать в себя дворец спорта, где будут проводиться хоккейные матчи.

Десять лет назад прошел последний матч на футбольном стадионе "Динамо БСА". Это была игра 30-го тура чемпионата России "Динамо" против "Томи" (2:0). Сейчас заканчиваются последние работы по реконструкции. Стадион обещают ввести в эксплуатацию к концу 2018 года.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина, вместимость которого составит около 26 тыс. зрителей, будет располагаться под одной крышей с "ВТБ-Ареной" - дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты.