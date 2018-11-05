Победители КХЛ и НХЛ могут провести матч в сентябре 2019 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил, что обсуждал идею матчей между победителями НХЛ и КХЛ во время вынесенных матчей "Виннипега" и "Флориды" в Хельсинки. По его словам, комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен не против этого.

- Мы провели переговоры, но они в дальнейшем будут труднее, чем обычно, - приводит ТАСС слова Фазель. - Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре. Гэри может быть готов, но нам нужно обсудить это с КХЛ. Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении.

Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно.