Петерис Скудра: "Я бы хотел продолжить работу в "Торпедо"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Петерис Скудра заявил, что хотел бы продолжить работу в этой команде. Скудра руководит "Торпедо" на протяжении лет. Как игрок он выступал в "Ак Барсе", "Баффало", "Бостоне", ЦСКА, "Ванкувере", "Питтсбурге" и других клубах.

– Состоялся разговор, на котором мне было предложено продолжить работу. Но конкретики не было. И с моей стороны есть вопросы, – цитирует официальный сайт КХЛ Скудру. – Для меня всегда важно, куда двигается организация, какие цели перед собой ставит и как собирается к ним идти. Ответов на эти вопросы пока нет.

- Если будут даны ответы, которые вас устроят - останетесь?



- Одно могу сказать точно: ни у меня, ни у тренерского штаба не стоит задачи уйти из "Торпедо".