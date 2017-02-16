Петерис Скудра: "Какое место заслужили, с того и начнем плей-офф"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после поражения от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нет принципиальности, с какой командой встречаться в первом раунде плей-офф. На данный момент нижегородцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции и отстают от минского "Динамо" на одно очко.

– Мы начали игру робко, пропустили ненужные голы в первом периоде, но потом собрались и сыграли хорошо, – сказал Скудра. – Во втором периоде было много моментов, и в третьем у нас был шанс зацепиться за игру, но не реализовали хорошие возможности. Игра получалась хорошая, мне понравилось движение, понравилось, как ребята сражались в зоне атаки, создавали моменты, а это не так просто с ЦСКА. Сегодня создали достаточно возможностей, чтобы забить, могли забросить больше шайб, но не получилось. В целом провели неплохую встречу.

– После четырехматчевой дисквалификации ваш тонус не был потерян?

– Не такой долгий был перерыв. Конец сезона, поэтому тонус не пропадает. Я немного отдохнул, набрался сил.

– Перед последними матчами "Торпедо" могло оказаться от третьего до шестого места. Есть ли для вас принципиальная стратегическая разница, какое место занять?

– Нет. Как ни странно, под моим руководством за предыдущие три года в плей-офф на выезде мы выиграли больше встреч, чем дома. Там нам немного легче играть. Мы готовимся к плей-офф. Есть вещи, над которыми работаем. Нет принципиальности "Динамо" будет нам противостоять в плей-офф или "Локомотив". Это примерно равное команды. Мы не выбираем соперника. Какое место заслужили, с того и начнем плей-офф.

– Галузин, Фролов и Потапов сегодня не играли…

– У нас еще Егоршев не играл. Мы готовимся к матчам на вылет и хотим посмотреть ребят, которые играли с нами в начале сезона, а в конце отсутствовали. Мы их сегодня поставили в состав, чтобы просмотреть именно в такой игре, против ЦСКА, по накалу приближенной к плей-офф. Эти ребята понравились.

– Каким будет, по-вашему, следующий матч со СКА?

– Мы всегда играем в свой хоккей. По– другому не умеем, увы. Есть вещи, над которыми работаем, есть немного времени, чтобы посмотреть ребят в разной ситуации. Будем сражаться. У нас на первом месте характер и игровая дисциплина, а там будем надеяться, что мастерство в ключевых моментах будет включаться. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)