Петерис Скудра: "Благодарен Шанцеву за возможность стать главным тренером "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра поблагодарил экс-губернатора нижегородской области Валерия Шанцева за его работу с командой. Специалист отметил, что Шанцев делал все для развития команды. Напомним, что после отставки пост исполняющего обязанности руководителя Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

– Я очень благодарен Валерию Павлиновичу за то, что пять лет назад он дал мне возможность стать главным тренером. Отмечу его внимание, труд на благо "Торпедо" – он очень лично переживал за все, что было связано с командой, – цитирует ТАСС Скудру. – Он делал все возможное, чтобы команда развивалась, старалась обрести определенную стабильность, чтобы у игроков не было определенных вопросов по финансам и мы старались радовать своих болельщиков.