Первый тренер Кучерова: "Клубам КХЛ лучше приглашать бездарных легионеров, чем растить молодежь"

Первый тренер нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Геннадий Курдин в интервью "Бизнес Online" высказал мнение, что главная проблема российского хоккея – отсутствие финансирования детского спорта. По словам Курдина, клубы КХЛ приглашают бездарных легионеров, вместо того чтобы привлекать молодых российских игроков.

– Как вы считаете, в чем главные проблемы российского хоккея?

– В детях. Надо в них вкладывать деньги. Вот я на матчи "Витязя" в КХЛ хожу, игроков-то у них нет, материал-то отсутствует. Посредственность играет, там не на что смотреть. Выбросили, вбросили, и все. Макс Афиногенов там еще иногда побегает, но ему уже 38 лет. Другие команды КХЛ в основном такие же серые, как "Витязь". Не беру СКА, ЦСКА, "Ак Барс", "Магнитку" прошлого сезона. Зарипов, Мозякин тогда показывали красивую игру, стоя людей обыгрывали. Вот Коля Жердев приехал в Подольск с рижским "Динамо". Хоть видно, что мастер (смеется). На самом деле мастер. Сидим на матче с ребятами, я им говорю: "Посмотрите, физика у него уже никакая, не режимил, не следил за собой". Не научили его с детства. А мастер!

– Вы учите?

– Конечно. С тем же Кучеровым я много времени проводил, и мы говорили с ним на эту тему. Я просто его возил на тренировку и домой. Папа его работал всегда, они не шиковали, машины у них не было. Пока едешь, сидишь и бубнишь, а он слушает на заднем сиденье. Он тогда был маленьким и много не говорил. Больше слушал и понимал, что пить и гулять-то можно и потом. А вот в хоккее время упускать нельзя. И он это запомнил, сейчас на режиме. Он сюда даже приезжал, что-то ел, а что-то нет. Хотя был отпуск.

Кого ты сейчас наберешь в 12-летнем возрасте во дворах? Есть площадки, но никто на них не играет. Почему в Канаде больше хоккеистов? У них через этот вид спорта проходит почти сто процентов детей. Вот если бы мама Кучерова прошла мимо катка "Серебряных акул", его бы просто не было, как хоккеиста. И многих таких же ребят способных, но они просто не доходят до хоккея. Надо, в первую очередь, делать в общеобразовательных школах катки и специальные уроки, чтобы дети там катались. А мы, специалисты хоккейных школ, приходили бы и отбирали там детей. Но их нет, это проблема. Нашего материала хватает только на ЦСКА, СКА, немного на "Ак Барс", "Салават Юлаев", "Авангард". Вот у нас в "Витязе" вроде особо денег нет, а молодежь не привлекают. Правильно, лучше пригласить бездарных финнов и шведов, чем растить свою молодежь. Я же ходил к Белову в прошлом году. Говорю ему: "Давайте со школой начнем работать". Сказал: "Да-да". Год уже прошел, но работа в этом направлении не ведется. Им это неинтересно.