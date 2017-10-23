Павел Колобков: "КХЛ нужно больше конкуренции"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в КХЛ должна появиться конкуренция, чтобы лига могла развиваться. Руководитель считает, что отсутствие соперничества в чемпионате может убить интерес к виду спорта.

– Отсутствие конкуренции и равных условий убивает интерес к виду спорта, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Задача сейчас – создать равные условия и создать конкуренцию, команды в КХЛ должны быть хотя бы примерно равные. КХЛ нужно больше конкуренции.

Даже если вспоминать чемпионат СССР, самые интересные годы были именно тогда, когда за чемпионство сражались хотя бы три клуба. Как только в стране начинал господствовать один клуб, интерес к чемпионату падал. В КХЛ обязана быть конкуренция, если мы хотим думать о развитии, как самой лиги, так и вида спорта. Должны быть равные возможности и равные условия. Надо думать, как это создать.