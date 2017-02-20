13:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Дацюк: "Уже и не помню, как выигрывал Кубок Стэнли"

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Капитан СКА Павел Дацюк подчеркнул, что команда находится в хорошей форме перед стартом Кубка Гагарина. По словам двукратного обладателя Кубка Стэнли, выступавшего в составе "Детройта", до старта плей-офф хоккеисты испытывают одни и те же чувства. 

- В какой форме находится команда? - вопрос Дацюку.

- В хорошей. Последние игры это показали. Плей-офф - это всегда дополнительный стимул. Его всегда долго ждут, это праздник для всех - и для хоккеистов и для болельщиков.

- Перед стартом плей-офф КХЛ такие же чувства, как перед плей-офф НХЛ?

- У каждого хоккеиста такие чувства. Все понимают, что если проиграешь матч, шанса отыграться может и не быть - серия идет до четырех побед. Все на предельном максимуме. Отдаются и стараются меньше ошибаться, проще играть в хоккей. От этого становится тяжелее.

- После победы в Кубке Стэнли мотивация выиграть Кубок Гагарина по-прежнему сильна?

- Кубок Стэнли был давно, я уже и не помню. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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