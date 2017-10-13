Павел Дацюк: "Радость страны из-за прерванной серии СКА? Собака лает - караван идет"

Нападающий СКА Павел Дацюк в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" в интервью "СЭ" отметил, что казанцы хорошо действуют в обороне. Форвард также добавил, что питерцы постараются одержать победу в этой встрече.

– После поражения СКА от "Сочи" писали, что радуется вся страна. Читали такое?

– Честно говоря, нет. Каждый раз тратить на это время... Собака лает – караван идет.

– СКА давно не обыгрывал "Ак Барс" в регулярке. Следующий матч как раз с казанцами.

– Они хорошо играют, действуют от защиты, допускают мало ошибок. Все будет зависеть от того, как мы преодолеем их оборону. Будет интересно, придет много болельщиков. Постараемся выиграть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)