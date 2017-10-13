Павел Дацюк: "Радость страны из-за прерванной серии СКА? Собака лает - караван идет"

Нападающий СКА Павел Дацюк в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" в интервью "СЭ" отметил, что казанцы хорошо действуют в обороне. Форвард также добавил, что питерцы постараются одержать победу в этой встрече.
– После поражения СКА от "Сочи" писали, что радуется вся страна. Читали такое?
– Честно говоря, нет. Каждый раз тратить на это время... Собака лает – караван идет.
– СКА давно не обыгрывал "Ак Барс" в регулярке. Следующий матч как раз с казанцами.
– Они хорошо играют, действуют от защиты, допускают мало ошибок. Все будет зависеть от того, как мы преодолеем их оборону. Будет интересно, придет много болельщиков. Постараемся выиграть. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
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fell62
Видно Павел заразился сосиской головного мозга. Среда сделала своё чёрное дело , а жаль.
00:21
fullerist
Да, назвать всю страну собаками... Уважение к Дацюку сразу пропало.
00:14
Alex3114
Другими словами, жирующие на газпромовские деньги, которые вообще-то общенародные, а не частные, - это караван, а народ, у которого эти деньги отжали, - собака? Красавчик. Редкостный ты датсюк, Паша.
23:36 13 октября