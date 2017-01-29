18:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ожиганов удален до конца матча с "Магниткой" за грубый силовой прием

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В матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и магнитогорским "Металлургом" (1:1, идет второй период) армейцы лишились своего защитника. Игрок обороны Игорь Ожиганов был удален до конца игры за силовой прием на форварде соперника Илье Берестенникове.

Ожиганов получил наказание 5+20 минут и больше не появится на площадке в этой встрече. В текущем сезоне 24-летний хоккеист набрал 19 (7+12) очков в 44 играх.

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Материалы REN-TV

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