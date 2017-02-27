Отец Капризова: "В Ярославле сказали, что Кирилл не умеет кататься и в футбол играть"

Отец нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова Олег Капризов подчеркнул, что в 12 лет сына приглашали клубы из Омска, Челябинска, Екатеринбурга и Ярославля. По его словам, в последнем сказали, что у будущего форварда уфимцев плохое катание.

- Да, звали и в Омск, и в Челябинск, и в Екатеринбург, - приводит "Р-Спорт" слова Капризова-старшего. - В Ярославль мы даже поехали, но нам сказали, что не подходим.

- Серьезно?

- Да, там есть один селекционер, отец недавно закончившего карьеру хоккеиста, он сказал, что у Кирилла плохое катание и что в футбол играть не умеет. Мы приезжали на три дня, потренировались, сыграли двусторонку. И когда на вокзал нас отвозили, в лоб так и сказали.

- Забавно.

- Если совсем честно, то там еще другой момент был. Я сразу сказал, что если они Кирилла будут брать, то мы переедем всей семьей, отдельно не отпустим. Значит, нужна квартира, жене - устроиться по работе и другие мелочи. Может быть, он их и устраивал, просто связываться с этими бытовыми проблемами не хотели. А может, и не из-за этого. Но факт остается фактом: сказали, что Кирилл не умеет кататься и в футбол играть. В общем, зарубили нам карьеру (смеется).