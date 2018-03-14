Останется ли Титов в "Авангарде"? Отвечает тренер

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения команды в серии плей-офф КХЛ от "Салавата Юлаева" отметил, что его будущее в команде теперь зависит от руководства. Напомним, что уфимцы выиграли седьмой матч 3:2 в овертайме и выиграли серию 4-3.
52-летний специалист работает в омском клубе с декабря 2017 года и вывел команду в плей-офф. Ранее он работал с новокузнецким "Металлургом" и "Спартаком".
– Что можете сказать о своем будущем?
– По поводу будущего – вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня.
Дополнительная информация
https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-igry-s-avangardom-onlayn7/
Материалы других СМИ
Lars Berger
Лукавит Герман...) Видно было, что Медведев с еще несколькими лидерами вели команду. Герман вообще не при делах.
21:54