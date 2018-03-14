Останется ли Титов в "Авангарде"? Отвечает тренер

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения команды в серии плей-офф КХЛ от "Салавата Юлаева" отметил, что его будущее в команде теперь зависит от руководства. Напомним, что уфимцы выиграли седьмой матч 3:2 в овертайме и выиграли серию 4-3.

52-летний специалист работает в омском клубе с декабря 2017 года и вывел команду в плей-офф. Ранее он работал с новокузнецким "Металлургом" и "Спартаком".

– Что можете сказать о своем будущем?

– По поводу будущего – вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня.