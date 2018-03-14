21:12 | Хоккей — КХЛ

Останется ли Титов в "Авангарде"? Отвечает тренер

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Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения команды в серии плей-офф КХЛ от "Салавата Юлаева" отметил, что его будущее в команде теперь зависит от руководства. Напомним, что уфимцы выиграли седьмой матч 3:2 в овертайме и выиграли серию 4-3.

52-летний специалист работает в омском клубе с декабря 2017 года и вывел команду в плей-офф. Ранее он работал с новокузнецким "Металлургом" и "Спартаком".

– Что можете сказать о своем будущем?

– По поводу будущего – вопрос не ко мне. У меня контракт до конца апреля. Это зависит не от меня.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/press-konferentsiya-posle-igry-s-avangardom-onlayn7/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

Лукавит Герман...) Видно было, что Медведев с еще несколькими лидерами вели команду. Герман вообще не при делах.

21:54

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