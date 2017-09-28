Олег Знарок - журналистам: "Вы хотите, чтобы СКА проиграл?"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Сибирью" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ надеется, что клуб сможет продолжить победную серию в турнире. Напомним, что армейцы со старта "регулярки" не проиграли ни одной встречи. Победная серия – 16 матчей.

– Мы довольны, что положительно "проехали" серию, – сказал Знарок. – Сейчас пару дней отдохнем, и будем готовиться к следующим матчам.

– СКА не наскучило побеждать?

– Сложный вопрос. Пока все идет хорошо. Дай бог, чтобы так и продолжалось.

– Вы играете в четыре пары защитников.

– У нас ростер не такой и большой, но даем всем поиграть, чтобы все себя чувствовали в игровом тонусе.

– Шестеркин поехал на серию фактически единственным вратарем. Как он перенес это испытание и может ли он стать первым в конкуренции с Коскиненом?

– Конкуренция у них и так есть. Игорь отлично провел эти матчи, мы в нем уверены.

– Кетов досрочно покинул лед.

– С ним все в порядке. Был болевой шок.

– 16 побед подряд. Вы вообще собираетесь проигрывать в этом сезоне?

– Вы хотите, чтобы мы проиграли?

– Не хотим.

– Тогда о чем разговор?

– Как оцените игру Херсли и Коскиранты?

– Как вы видели, ребята сыграли отлично, Патрик даже забил, мы выиграли.

– Почему вы не поставили в состав именинника Дергачева?

– Если бы мы всех, у кого день рождения, ставили в состав… У нас же не программа про дни рождения.