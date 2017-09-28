Олег Знарок - журналистам: "Вы хотите, чтобы СКА проиграл?"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Сибирью" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ надеется, что клуб сможет продолжить победную серию в турнире. Напомним, что армейцы со старта "регулярки" не проиграли ни одной встречи. Победная серия – 16 матчей.
– Мы довольны, что положительно "проехали" серию, – сказал Знарок. – Сейчас пару дней отдохнем, и будем готовиться к следующим матчам.
– СКА не наскучило побеждать?
– Сложный вопрос. Пока все идет хорошо. Дай бог, чтобы так и продолжалось.
– Вы играете в четыре пары защитников.
– У нас ростер не такой и большой, но даем всем поиграть, чтобы все себя чувствовали в игровом тонусе.
– Шестеркин поехал на серию фактически единственным вратарем. Как он перенес это испытание и может ли он стать первым в конкуренции с Коскиненом?
– Конкуренция у них и так есть. Игорь отлично провел эти матчи, мы в нем уверены.
– Кетов досрочно покинул лед.
– С ним все в порядке. Был болевой шок.
– 16 побед подряд. Вы вообще собираетесь проигрывать в этом сезоне?
– Вы хотите, чтобы мы проиграли?
– Не хотим.
– Тогда о чем разговор?
– Как оцените игру Херсли и Коскиранты?
– Как вы видели, ребята сыграли отлично, Патрик даже забил, мы выиграли.
– Почему вы не поставили в состав именинника Дергачева?
– Если бы мы всех, у кого день рождения, ставили в состав… У нас же не программа про дни рождения.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/sibir-ska-priess-konfierientsiia-2/
- СКА СПб
- Сибирь (Хоккей)
- Олег Знарок
- Евгений Кетов
- Игорь Шестеркин
- Микко Коскинен
- Александр Дергачев
- Ярно Коскиранта
- Патрик Херсли
RND
Сосиска !
12:52
kaduly
Все нормальные люди болеют за ска и хотят продления победной серии
12:42
Gordon
Любой нормальный человек хочет, чтобы ХК "Газпром", живущий по специально созданным для него и ему подобных правилам проиграл.
12:23