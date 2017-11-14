Олег Знарок: "Оценивать физическое состояние Шипачева еще рано"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Адмиралом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что нападающий Вадим Шипачев провел встречу на эмоциях. Он также добавил, что ожидал от форварда такой игры.

Отметим, что Шипачев в матче отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой после возвращения в КХЛ.

– Оценивать физическое состояние Шипачева еще рано. По игре у него сегодня, наверное, было больше эмоций, – сказал на пресс-конференции Знарок. - Посмотрим, что будет дальше. Хорошо влился. Мы знаем Вадика. Ожидали от него этой игры. Думаю, он еще будет прибавлять.

Напомним, Шипачев выступал за питерских армейцев с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "Вегас". В составе клуба НХЛ он провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован. После этого нападающий расторг контракт с "Голден Найтс".