Олег Знарок: "Может ли СКА выиграть все матчи "регулярки"? Дальше"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (6:1) отметил, что победа была трудной. Также наставник питерцев не захотел отвечать на вопрос о том, сможет ли команда выиграть все игры "регуряки". На данный момент армейцы одержали 17 побед со старта сезона.

- На самом деле, тяжелая игра – могла повернуться в любую сторону, особенно в первом периоде, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Знарка. - Потом просто доигрывали и все. Соперник – хорошая команда, быстрая, перебросали нас сегодня, на равных сыграли на вбрасываниях, а по броскам, блокированным броскам и единоборствам мы уступили. Тяжелая игра, нас с победой, двигаемся дальше.

- Ваша команда способна выиграть все матчи в "регулярке"?

- Дальше.

- С чем связана рокировка Плотникова на Барабанова?

- Они уже наигрались в этом звене, решили что-то изменить.