Олег Знарок: "Многому научился у Крикунова"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (6:2) отметил опыт и профессионализм наставника соперника Владимира Крикунова.

– Хорошая игра была, – сказал Знарок. – Хорошо, что после пропущенного гола сразу забивали. Знали, что за два года ни разу не обыгрывали "Автомобилист". Это тоже нас держало в каких-то рамках.

– В прошлом сезоне, когда "Автомобилист" обыграл СКА со счетом 2:1, вы сказали, что проиграли своему учителю. На этот раз учителя превзошли?

– Мы уже с утра перед раскаткой поговорили. Поделились. У нас уже не много таких великих тренеров осталось. Василич помогал мне, в сборной Латвии был консультантом. Поэтому я много чему у него научился. У него опыт, профессионализм. (Игорь ЕРОНКО)