Олег Знарок: "Гулявцев побрился? Я тоже был молодой, горячий. Сейчас потух, но дым еще идет"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Северсталью" (2:1 ОТ) в третьем матче серии плей-офф КХЛ объяснил, почему в этой встрече не принимали участие сразу три игрока основного состава. Также специалист отметил, что не хочет сбривать свои усы, как в бытность работы наставником ХК МВД.

– Каждая игра для нас тяжелая. "Северсталь" – команда хорошая, подготовленная. В первом периоде вроде неплохо играли, создали много моментов и должны были реализовывать их. Вратарь отыграл неплохо, наверное. В то же время нападающие, наверное, думали, что потом будет куча этих моментов. Во втором периоде было много меньшинства, потратили много сил. Рады, что выиграли, готовимся к следующей игре.

– Ваш коллега в августе дал обещание побриться и выполнил его. Вы готовы на какие-то похожие безумства?

– Я тоже был молодой, тоже был горячий. Сейчас потух, но дым еще идет. В свое время сбривал усы, это был мой первый сезон. Так что уж лучше так останусь как-нибудь. У меня и так не очень привлекательная внешность.

– А на что спорили, когда сбривали усы?

– В МВД 10 матчей подряд выиграли.

– Сегодня не играли Яковлев, Прохоркин, Широков. Что с ними и насколько трудно вводить игроков в физические кондиции после Олимпиады?

– Очень трудно, вы видите, что работают через "не могу". Это заметно. Отдали столько эмоций – тяжело, сейчас опять вытаскиваем их из себя. Стараемся сыграть, чтобы потом отдохнуть немного. Ребята готовятся. Коля немного приболел. Есть кое-какие проблемы, но это ОРЗ.