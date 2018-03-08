Олег Ли: "Хочется зацепиться за второй раунд"

Нападающий "Амура" Олег Ли после четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (1:3) порадовался набранному очку. Также он отметил мотивацию противника. Казанцы ведут в серии 3-1, следующая игра состоится 10 марта.

– Наконец-таки набрал первое очко в плей-офф, очень долго его ждал, – цитирует РИА "Новости" Ли. – В плей-офф другой хоккей, соперник хорошо разбирал нашу тройку с братьями Ушениными. В итоге нас разбили, и получилось набрать очко. Надеюсь, теперь будет полегче. Мы понимали, что нас будут разбирать. Но соперник очень мотивирован, разбирает все до мелких деталей и очень хорошо играет в обороне. Видимо, мы оказались не настолько готовы, раз не забивали.

У нас хороший сезон, но неправильно пока говорить про выполненную задачу. Вы же видите по игре, моментами у нас все получается, да и вчера зацепились. Хочется верить в лучшее, мы еще не все сделали. Если и проиграть, то как минимум в семи матчах. Но и вообще зацепиться за второй раунд хочется: играют ведь живые люди, у них такие же ребята, как мы. У них, может, мастерства побольше, но мы будем брать желанием и борьбой.

27-летний Ли в этом сезоне провел 54 матча в регулярке и набрал 29 (10+19) очков. Также на его счету результативная передача в третьей игре серии плей-офф с "Ак Барсом".