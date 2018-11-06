О чем Капризов общался с "Миннесотой". Отвечает сам игрок

Нападающий ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов рассказал о встрече с генеральным менеджером "Миннесоты" Полом Фентоном.

– Олег Знарок пропал после ухода из сборной. Обидно вам? Поддерживаете ли связь?

– Мы с ним не переписывались. А так, конечно, жалко.

– Действительно ли звонили Владимиру Юрзинову после финала?

– Да, разговаривали. Он всегда мне подсказывал, общался мне.

– Вы вчера встречались с генменеджером "Миннесоты" Полом Фентоном. Что пообещали друг другу?

– Ничего, просто пообщались. Неужели с человеком просто пообщаться нельзя? Конечно, раньше 2020 года я не приеду, у меня контракт, я ничего не могу сделать. (Игорь Еронко)

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