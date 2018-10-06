Николай Цулыгин: "Салават Юлаев" сыграл правильно, хорошо, надежно, и не забывал про нападение"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы над "Слованом" в матче регулярного чемпионата КХЛ​ (4:1) отметил, что игроки очень хотели победить. Особенно он оценил игру во втором и третьем периодах.

- Была непростая игра, видимо сказалось, что до этого проиграли, - цитирует пресс-служба клуба Цулыгина. - Ребята очень хотели выиграть сегодня и от излишних эмоций делали детские ошибки, из-за которых получались моменты в наши ворота. Но самое главное, что второй и особенно третий период, сыграли правильно, хорошо, надежно, и не забывали про нападение. Молодцы.