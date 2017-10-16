Никита Пивцакин: "Красивая, зрелищная игра со "Слованом" вышла"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Никита Пивцакин остался доволен игрой регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (4:1). Он подчеркнул, что команда выполнила поставленную задачу.

– Очень хорошая, зрелищная, красивая игра вышла. Много голов забили в большинстве, чего нам раньше не хватало. Все четко сделали.

– Второй период показался слишком затянутым. Эти остановки ломали ритм или наоборот давали отдохнуть?

– Конечно, не совсем приятно играть, когда случается много остановок. Хочется в одном темпе двигаться, а так получилось чуть смазано. Можно пересидеть и потом сыграть не очень хорошо.

– Сегодня начинал праворукий Мазанец. Оказалось, что вратарям с таким хватом удобнее забивать?

– В принципе, без разницы. Сегодня забил – значит удобно было.

– Неудачно начали второй период. Почему так вышло?

– Даже не знаю. Так нельзя начинать, конечно. Надо играть попроще, чтобы в нашей зоне поменьше они создавали моментов. Больше надо в их зоне играть, тогда все будет получаться.

– Вторую игру подряд у "Металлурга" забивают защитники. С чем это связано?

– Да, ни с чем. Хорошая игра нападающих перед воротами, когда идет несильный бросок, а вратарь остается закрытым. В таких случаях шайбах залетает, остается просто попасть в ворота.

– Впереди матч с ЦСКА, а сегодня дубль и результативная передача. Дополнительный стимул перед игрой с принципиальным соперником?

– Принципиальная или нет – я не знаю. Мы на всех соперников настраиваемся одинаково. Так что будет хорошая игра -приходите посмотреть. (Юрий ШИРИНКИН)