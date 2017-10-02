Нестеров и Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий "Слована" Лукаш Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Игрок армейцев наказан за удар в область головы форварда "Торпедо" (4:0) Вячеслава Кулемина.

Кашпар будет вынужден пропустить две встречи за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре со "Спартаком" (1:2).