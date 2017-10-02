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18:41 | Хоккей — КХЛ

Нестеров и Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ


Защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий "Слована" Лукаш Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ, информирует пресс-служба лиги.

Игрок армейцев наказан за удар в область головы форварда "Торпедо" (4:0) Вячеслава Кулемина.

Кашпар будет вынужден пропустить две встречи за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре со "Спартаком" (1:2).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/10/02/361842.html

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Материалы других СМИ
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