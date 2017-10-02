Нестеров и Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий "Слована" Лукаш Кашпар дисквалифицированы на два матча КХЛ, информирует пресс-служба лиги.
Игрок армейцев наказан за удар в область головы форварда "Торпедо" (4:0) Вячеслава Кулемина.
Кашпар будет вынужден пропустить две встречи за оскорбление судей и неспортивное поведение в игре со "Спартаком" (1:2).
Дополнительная информация
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- Лукаш Кашпар
- Никита Нестеров
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