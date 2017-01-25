21:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Нефтехимик" по буллитам обыграл "Кузню"

0
0
0

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил новокузнецкий "Металлург". Решающий буллит реализовал нападающий Сергей Коньков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" Нк (Новокузнецк) - 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гюнге - 20 (Секстон, Огурцов), 7:08 - 1:0. Фаткуллин - 3 (бол., Вихарев, Семенов), 26:49 - 1:1. Огурцов - 4 (Гюнге, Секстон), 33:32 - 2:1. Семенов - 10 (бол., Скороходов, Скутар), 36:43 - 2:2.

Победный буллит: Коньков.

Вратари: Кареев - Хакимов (Подъяпольский, 65:00).

Штраф: 35 - 6.

Броски: 28 (5+7+14+2) - 38 (6+20+6+6).

Судьи: Бирин, Лаврентьев.

25 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ