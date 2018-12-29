Назаров и его помощники покинули "Нефтехимик"

Андрей Назаров и его помощнки покинули "Нефтехимик", информирует пресс-служба клуба. Напомним, что он был отправлен в отставку с поста главного тренера в среду, 26 декабря.
Сообщается, что Назаров собственному желанию покинул Совет директоров клуба. Также расторгнуты контракты с тренерами Игорем Петровым и Вячеславом Гусовым по соглашению сторон.
- ХК "Нефтехимик" выражает благодарность Андрею Викторовичу, Игорю Зиноновичу и Вячеславу Викторовичу за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.0-
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https://hcnh.ru/news/club-life/andrey-nazarov-i-ego-pomoshchniki-pokinuli-khk-neftekhimik/
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