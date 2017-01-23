Московское "Динамо" забросило 6 шайб "Трактору" и догнало "Торпедо"

Московское "Динамо" победило "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Столичный клуб в 2017 году проиграл пока только один матч из девяти (1:2 с "Ак Барсом") и в турнирной таблице Западной конференции догнал по очкам "Торпедо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Трактор" (Челябинск) - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Голы: Кашпар - 4 (бол., Карсумс, Терещенко), 5:37 - 1:0. Хиетанен - 10 (бол., Терещенко, Кашпар), 8:56 - 2:0. Федоров - 9 (бол., Цветков), 16:31 - 3:0. Якуценя - 13 (Щехура, Рой), 27:38 - 3:1. Карпов - 12 (Брюквин), 28:05 - 4:1. Подшендялов - 7 (Горовиков, Рылов), 38:15 - 5:1. Хиетанен - 11 (Галимов), 47:29 - 6:1. Ю. Петров - 7 (мен.), 59:49 - 6:2.

Вратари: Еременко - Демченко (Францоуз, 20:00).

Штраф: 6 - 12.

Броски: 27 (10+6+11) - 11 (2+7+2).

Судьи: Ансонс, Наумов.