Московское "Динамо" по буллитам обыграло рижское

Московское "Динамо" на своей площадке обыграло рижское в серии буллитов - 2:1. По шайбе в основное время забросили защитник россиян Илья Никулин и нападающий латвийцев Брэндон Макмиллан. Победный бросок на счету Владимира Брюквина.

Москвичи тем самым прервали серию из 3-х поражений подряд. Бело-голубые идут шестыми в Западной конференции.

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"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Рига) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Никулин - 7 (бол., Вишневский, Брюквин), 50:45 - 1:0. Макмиллан - 4 (бол., Столлери, Салмела), 51:27 - 1:1.

Победный буллит: Брюквин.

Вратари: Еременко - Калныньш.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 44 (11+16+12+5) - 27 (15+4+8+0).

Судьи: Акузовский, Ибатулин.

2 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.