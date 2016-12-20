Московское "Динамо" отправило три безответные шайбы в ворота "Спартака"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду обыграло "Спартак" со счетом 3:0. Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Денис Кокарев, Илья Никулин и Дмитрий Вишневский. Для вратаря "Динамо" Алексанэта Еременко эта игра стала пятой сухой в этом сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кокарев – 3 (бол., Вишневский, Горовиков), 32:12 – 1:0. Никулин – 4 (Карсумс, Терещенко), 51:47 – 2:0. Вишневский – 1 (Федоров, Цветков), 53:38 – 3:0.

Вратари: Еременко – Свенссон.

Штраф: 10 – 35.

Броски: 51 (23+14+14) – 19 (3+11+5).

Судьи: Беляев, Ержабек.

20 декабря. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".