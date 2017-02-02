23:28 2 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" обыграло "Слован"

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"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому "Динамо". В составе бело-голубых отличились нападающие Александр Рыбаков и Артем Подшендялов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Рыбаков - 5 (Хиетанен, Сопин), 7:43 - 0:1. Подшендялов - 9 (Соловьев, Кокарев), 9:19 - 0:2. Лушняк - 5 (Староста), 27:42 - 1:2.

Вратари: Погге (59:12) - Еременко.

Штраф: 22 - 8.

Броски: 41 (10+15+16) - 30 (10+10+10).

Судьи: Васильев, Сергеев.

2 февраля. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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