Московское "Динамо" обыграло "Слован"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому "Динамо". В составе бело-голубых отличились нападающие Александр Рыбаков и Артем Подшендялов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Рыбаков - 5 (Хиетанен, Сопин), 7:43 - 0:1. Подшендялов - 9 (Соловьев, Кокарев), 9:19 - 0:2. Лушняк - 5 (Староста), 27:42 - 1:2.

Вратари: Погге (59:12) - Еременко.

Штраф: 22 - 8.

Броски: 41 (10+15+16) - 30 (10+10+10).

Судьи: Васильев, Сергеев.

2 февраля. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).