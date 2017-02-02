Московское "Динамо" обыграло "Слован"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил московскому "Динамо". В составе бело-голубых отличились нападающие Александр Рыбаков и Артем Подшендялов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Динамо" (Москва) - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы: Рыбаков - 5 (Хиетанен, Сопин), 7:43 - 0:1. Подшендялов - 9 (Соловьев, Кокарев), 9:19 - 0:2. Лушняк - 5 (Староста), 27:42 - 1:2.
Вратари: Погге (59:12) - Еременко.
Штраф: 22 - 8.
Броски: 41 (10+15+16) - 30 (10+10+10).
Судьи: Васильев, Сергеев.
2 февраля. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).