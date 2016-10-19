Мисхат Фахрутдинов: "Доволен тем, как "Амур" сумел перестроиться в игре против "Трактора"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (4:2) отметил, что команда во второй игре подряд очень быстро теряет преимущество в две шайбы. По словам специалиста, в актив игрокам по итогам сегодняшней встречи можно занести важные шайбы, заброшенные на контратаках.

– Парни сегодня заставили понервничать, как никогда, - приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. - Мы вторую игру подряд очень быстро теряем преимущество, ведя в счете в две шайбы. Отходим от плана на игру, упускаем шансы. Потом начинаем что-то быстро выдумывать, в итоге пропускаем.

Доволен тем, что команда сумела перестроиться и забросила очень нужные шайбы на контратаках. В третьем периоде "Амур" показал, что умеет играть по счету.