Миро Аалтонен: "Хотел прервать традицию "Витязя" и попасть в плей-офф"

Нападающий "Витязя" Миро Аалтонен заявил, что перед переходом в подмосковный клуб надеялся помочь команде впервые в истории КХЛ выйти в плей-офф, а также рассказал, как общается с партнерами по звену – Алексеем Копейкиным и Марио Кемпе. В текущем сезоне 23-летний нападающий набрал 41 (17+24) очко в 55 встречах. "Витязь" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

– В чем секрет успешного сезона? На самом деле, никаких секретов нет, – цитирует сайт КХЛ Аалтонена. – Просто у нас отличная атмосфера в команде, мы нацелены на победу в каждом матче и выходим на лед с уверенностью в своих силах. Самое главное – мы играем друг за друга, выкладываемся на площадке в каждом эпизоде. В защите все ложатся под шайбу, стараются блокировать броски, помогать вратарям. У нас получается хорошо разыгрывать большинство и все это помогает нам побеждать.

Честно говоря, не задумывался об этом. Конечно, я слышал, что "Витязь" ранее никогда не играл в плей-офф, поэтому мне очень хотелось стать частью команды, которая прервет эту традицию. Попасть в первую восьмерку на Западе – наша главная цель и все мысли только об этом.

Может быть, чуть больше общаюсь с Марио в повседневной жизни, все-таки мы живем в одном доме, но и с Алексеем Копейкиным вне льда мы отлично ладим. Проблемы языкового барьера у нас точно нет. Мы легко понимаем друг друга, разговариваем в основном на английском, иногда переходим на русский. Учу ли я русский? Учу – это, конечно, громко сказано. Знаю некоторые слова, иногда использую их в общении, а когда не хватает познаний в английском и русском, на помощь приходит язык хоккея.