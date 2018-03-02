Минское "Динамо" расторгло контракт с Коробовым

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Дмитрием Коробовым. Соответствующее решение было приянто по инициативе клуба.

Напомним, что 28-летний игрок перешел в "Динамо" из "Спартака" в 2016 году. За все время Коробов провел 92 матча и набрал 19 (5+15) очков.