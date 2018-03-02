Минское "Динамо" расторгло контракт с Коробовым

Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Дмитрием Коробовым. Соответствующее решение было приянто по инициативе клуба.
Напомним, что 28-летний игрок перешел в "Динамо" из "Спартака" в 2016 году. За все время Коробов провел 92 матча и набрал 19 (5+15) очков.
Контракт с Дмитрием Коробовым расторгнут по инициативе клуба. ХК "Динамо-Минск" благодарит защитника за совместную работу.– ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 2 марта 2018 г.
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Дополнительная информация
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-dmitriem-korobovym-rastorgnut/
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