17:56 | Хоккей — КХЛ

Минское "Динамо" расторгло контракт с Коробовым


Минское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с защитником Дмитрием Коробовым. Соответствующее решение было приянто по инициативе клуба.

Напомним, что 28-летний игрок перешел в "Динамо" из "Спартака" в 2016 году. За все время Коробов провел 92 матча и набрал 19 (5+15) очков.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/kontrakt-s-dmitriem-korobovym-rastorgnut/

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