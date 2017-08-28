Милош Ржига: "Возвращение в "Спартак" воспитанников - хороший и успешный шаг"

Главный тренер "Слована" Милош Ржига считает, что возвращение в "Спартак" Вадима Епанчинцева и Андрея Потайчука, которые в прошлом работали с чешским наставником в московском клубе, является хорошим шагом. Ржига работал в "Спартаке" в период с 2007 по 2010 год.

Перед нынешним сезоном в "Спартак" пришли Епанчинцев, ставший главным тренером команды, и Потайчук, вошедший в тренерский штаб красно-белых. Потайчук работал ассистентом Ржиги в "Спартаке" и "Атланте", Епанчинцев выступал в командах, которые тренировал Ржига.

- Мы играли со "Спартаком" в межсезонье, у них молодая команда и молодой тренерский штаб, - цитирует ТАСС Ржигу. - Хорошо, что "Спартак" обратился за помощью к своим воспитанникам, это хороший и успешный шаг. Я им желаю успеха, чтобы они продолжали свою тренерскую карьеру.

Что касается моего будущего, то сезон только начался, и о дальнейшей своей судьбе пока предпочитаю не думать, тем более у нас сейчас каждый день за две недели. Мы каждый день в "Словане" должны работать так, чтобы все было нормально. Желание продолжать работу здесь есть, если будут предложения из других клубов, то буду думать.