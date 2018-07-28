Микс Индрашис: "Я готов стать лидером московского "Динамо""

Новичок московского "Динамо" и нападающий сборной Латвии Микс Индрашис отметил, что готов стать лидером команды в предстоящем сезоне КХЛ.

В межсезонье Индрашис подписал двухлетний контракт с московским "Динамо". Ранее хоккеист выступал за рижскую одноименную команду с 2012 года. В прошедшем сезоне латвийский нападающий забросил 21 шайбу и сделал столько же результативных передач в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– Я готов стать лидером московского "Динамо", хочу забросить еще больше шайб, чем за рижское "Динамо" в прошлом сезоне, – цитирует ТАСС Индрашис. – Но это не означает, что мне не надо отрабатывать в обороне. Всем надо выполнять черновую работу, выигрывать единоборства, чтобы получить шайбу и потом забросить ее в ворота соперника. Пока я готовлюсь к сезону и хочу набрать хорошую физическую форму.

Очень хорошо было бы забросить в одном из первых матчей, это поможет мне обрести уверенность, – продолжил хоккеист. – А то однажды я не забрасывал 22 встречи подряд и чувствовал себя не очень хорошо. В прошлом сезоне удалось отличиться в первой же игре.