Михаил Рябков: "Автомобилист" практически завершил формирование команды на следующий сезон"

Директор "Автомобилиста" Михаил Рябков отметил, что формирование команды перед новым сезоном КХЛ практически завершено. Он добавил, что в клубе довольны тем, как выглядят вратарская линия и линия обороны. "Автомобилист" в межсезонье пополнили 12 хоккеистов.

– На данный момент практически завершено формирование команды, остались 1-2 вакансии, не больше, – приводит официальный сайт "Автомобилиста" слова Рябкова. - Эти свободные места относятся к линии атаки. Если нам кто-то еще и нужен, то это нападающие, потому что тем, как выглядит вратарская линия и линия обороны, мы довольны. Конечно, только сезон покажет, как это все будет выглядеть на льду, но тех целей, которые мы ставили вместе с главным тренером Владимиром Крикуновым и спортивным директором Олегом Гроссом, мы, надеюсь, достигли.

Изменения произошли достаточно большие, и это естественно. В этом году мы начинаем новую страницу в истории "Автомобилиста" и надеемся, что она получится яркой и успешной. Для первого шага нам нужна была глобальная перестройка состава, требовались люди мастеровитые и знающие, как побеждать, как это делать стабильно, а не эпизодически.

Напомним, по итогам прошедшего сезона екатеринбургский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.