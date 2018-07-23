Михаил Грушевский: "Надеюсь, в новом сезоне ЦСКА выиграет Кубок Гагарина"

Эстрадный артист, известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский выразил надежду, что армейцы смогут завоевать Кубок Гагарина в новом сезоне. Последний раз ЦСКА выигрывал чемпионский титул в 1989 году, а в прошлом сезоне дошел до финала, где уступил "Ак Барсу".

– С приходом серьезного спонсора в команде есть очень хороший подбор хоккеистов и отличные тренеры, – цитирует официальный сайт КХЛ Грушевского. – Этот факт, конечно, радует. Но только никак не удается, как говорится, "завершить последнюю атаку" и завоевать, наконец, заветный Кубок Гагарина. Надеюсь, что с очередной попытки мы прорвемся, и в новом сезоне нам повезет.

Молодые игроки – это замечательно, но как показывает практика, – в составе обязательно должны быть ветераны, у которых есть чемпионский опыт. ЦСКА нужен такой мастер, как, например, Сергей Мозякин.

– Человек вы очень занятой, тем не менее, приходите поболеть за любимую команду. Не раз видела вас на матчах ЦСКА.

– Хотелось бы посещать игры чаще. Но поединки в плей-офф стараюсь не пропускать. И в целом слежу за КХЛ и сборной. Помню, однажды, еще до начала зимней Олимпиады в Пхенчхане, я сказал Третьяку о своей абсолютной уверенности в том, что мы наконец-то сможем завоевать золото. Наша сборная всегда была сильна именно блестящими командными действиями. В общем, моя интуиция не подвела.