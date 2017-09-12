Михаил Глухов: "Выйдем на матч против "Спартака" и будем биться"

Нападающий "Ак Барса" Михаил Глухов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" в интервью клубной пресс-службе отметил, что тренерский штаб часто меняет сочетания игроков. Форвард также добавил, что в сегодняшней игре "барсы" настроены только на победу.

– Какие ожидания от матча со "Спартаком"?

– Выйдем, будем биться, играть на победу.

– Сезон вы начали в одном сочетании, сейчас вернулись в тройку к Антону Глинкину и Андрею Попову. Легче стало играть?

– В принципе, у нас без разницы кто с кем играет. Тренеры проводят ротацию, кто-то получает травму, из-за этого меняются сочетания. Вроде все получается. Главное – приносить пользу команде и без разницы с кем играть.

– Уже разобрались из-за чего случился провал в матче с "Автомобилистом"?

– Да, нам показали ошибки, разобрали с тренерами игру. Слава Богу, с "Югрой" матч мы выиграли.