Михаил Глухов: "У "Ак Барса" была тяжелая выездная серия, домашняя будет лучше"

Нападающий "Ак Барса" Михаил Глухов в интервью "Бизнес Online" отметил, что его команда старается каждый матч играть на победу. Форвард также добавил, что для казанцев выдалась тяжелая выездная серия.

– Во время выездной серии вы проиграли три матча. Какая атмосфера в команде сейчас?

– Стараемся на это внимание не обращать. Была тяжелая поездка, надо восстановиться и постараться с этим что-то дальше сделать.

– Обращаете внимание на то, что вы возглавляете Восток?

– В принципе нет. Стараемся каждый матч играть на победу. Тяжело, конечно, было, хотелось побольше матчей выиграть. Домашняя серия будет лучше, я думаю.

– Вы тренировались с Иржи Секачем и Антоном Ландером. Понимаете свои задачи в этой тройке?

– Игры все покажут, посмотрим. Надо еще работать